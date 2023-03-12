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Число погибших в землетрясениях в Турции и Сирии выросло до 53 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 47 975 человек, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передает Anadolu.

По его словам, среди погибших около 6278 иностранцев, преимущественно граждане Сирии. Сейчас в регионах, наиболее пострадавших от землетрясения, продолжают работать более 3000 спасателей.

Общее число погибших в Сирии достигло 5914 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет France24.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию.

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