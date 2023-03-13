«Оскар» 2023: Первые победители

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- 8:42, 13 марта 2023
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CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе началась церемония объявления победителей 95-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук.
Ведущим в третий раз был выбран комик Джимми Киммел.
Победители, которые уже известны:
Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис, «Все, везде и сразу»
Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хью Кван, «Все, везде и сразу»
Лучший анимационный фильм — «Пиноккио» Гильермо дель Торо
Лучший оператор — Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»
Лучший дизайн костюмов — Рут Э. Картер, «Черная пантера: Ваканда навеки»
Лучший документальный фильм — «Навальный»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов», Netflix
Лучший грим — «Кит», Эдриен Моро, Джуди Чин и Энн Мари Брэдли
Лучший фильм на иностранном языке — «На западном фронте без перемен», Германия
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»
Лучший саундтрек — «На западном фронте без перемен»
Лучшие спецэффекты — «Аватар: Путь воды»
Лучшая операторская работа — «На Западном фронте без перемен»
Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»
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