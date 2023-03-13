«Оскар» 2023: Первые победители

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе началась церемония объявления победителей 95-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук.

Ведущим в третий раз был выбран комик Джимми Киммел.

Победители, которые уже известны:

Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис, «Все, везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хью Кван, «Все, везде и сразу»

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Лучший оператор — Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»

Лучший дизайн костюмов — Рут Э. Картер, «Черная пантера: Ваканда навеки»

Лучший документальный фильм — «Навальный»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов», Netflix

Лучший грим — «Кит», Эдриен Моро, Джуди Чин и Энн Мари Брэдли

Лучший фильм на иностранном языке — «На западном фронте без перемен», Германия

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»

Лучший саундтрек — «На западном фронте без перемен»

Лучшие спецэффекты — «Аватар: Путь воды»

Лучшая операторская работа — «На Западном фронте без перемен»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»

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