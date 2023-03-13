Из Сирии вывезли 56 российских детей

CentralAsia (CA) - В Москву из Сирии 12 марта возвращены 56 российских детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

49 из вывезенных детей находились в лагерях беженцев в Заевфратье, 7 - в приюте Дамаска.

Детей осмотрели врачи, сопровождавшие их вместе с психологами и сотрудниками аппарата детского уполномоченного. Здоровье детей не вызывает опасений, но по прилете они отправятся в один из медицинских центров, а затем будут устроены на несколько недель в социально-реабилитационный центр.

«В Дамаске Мария Львова-Белова передала сирийской стороне 450 кг гуманитарного груза для пострадавших от недавнего землетрясения семей с детьми - детское питание, подгузники, одеяла, средства дезинфекции. Также переданы подарки - детские рюкзаки со школьно-письменными принадлежностями и игрушки - в детский приют», - отмечается в сообщении.

Работа по репатриации российских детей из зон вооруженных конфликтов началась в 2018 году. По данным пресс-службы, с декабря 2018 года в Россию из стран Ближнего Востока таким образом были возвращены 423 ребенка, не считая прибывших в воскресенье. Из них 292 были вывезены из Сирии, 122 из Ирака, восемь из Пакистана и один из Турции, все они были переданы под опеку в семьи родственников.

В работе аппарата омбудсмена находятся более тысячи заявлений от родственников, дети и внуки которых оказались на территории Ближневосточного региона.