Си Цзиньпин заявил о намерении Китая продолжить процесс воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Китай планирует продолжать процесс воссоединения с Тайванем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии ВСНП 14-го созыва, передает Lenta.ru.

«Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения», — подчеркнул Си Цзиньпин

Китай будет решительно настроен против вмешательства внешних факторов в вопрос с Тайванем. Не останутся незамеченными и сепаратистские действия, направленные на независимость острова.

По его словам, необходимо реализовывать стратегию Компартии КНР по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип «одного Китая» и придерживаться «консенсуса 1992 года» между Пекином и Тайбэем.

5 марта Тайваньские вооружённые силы зафиксировали в районе острова три корабля и 13 самолётов Народно-освободительной армии Китая.

7 марта глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти Китая считают вопрос Тайваня красной линией, поэтому США не должны вмешиваться в его урегулирование.