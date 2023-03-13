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Монахов Украинской православной церкви выселяют из Киево-Печерской лавры 

CentralAsia (CA) -  Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей Украинской православной церкви покинуть территорию лавры. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

Представителей Украинской православной церкви Московского патриархата обязали покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора.

«Свой ультиматум чиновники минкульта объясняют выводами Межведомственной рабочей группы о подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине», – говорится в сообщении на сайте УПЦ.

В нем также уточняется, что никакой информации о юридических основаниях для таких действий им не разъяснили.

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