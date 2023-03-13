В Казахстане за сутки у 44 человек диагностирован COVID-19 

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, по Казахстану зарегистрировано 44 случая коронавируса сообщает Zakon.kz.
На 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 1793 человека из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном – 1663.
В тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa, на аппарате ИВЛ – три пациентa.
Всего в стране подтверждено 1 408 693 случая КВИ+
Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения