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В Казахстане за сутки у 44 человек диагностирован COVID-19 

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, по Казахстану зарегистрировано 44 случая коронавируса сообщает Zakon.kz.

На 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 1793 человека из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном – 1663.

В тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa, на аппарате ИВЛ – три пациентa.

Всего в стране подтверждено 1 408 693 случая КВИ+

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается спад суточной заболеваемости.

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Коронавирус в Казахстане
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