5 симптомов, которые могут появиться за неделю до инсульта

CentralAsia (CA) - Инсульт представляет собой нарушение кровообращения в головном мозге, сопровождающееся гибелью тканей и нарушением функций нервной системы. Остановка кровотока даже на несколько секунд может привести к повреждению органа, поскольку нейроны не запасают необходимые компоненты для обмена веществ.

Инсульт относится к самым опасным неврологическим заболеваниям.

Вовремя распознать инсульт — значит спасти жизнь. Иногда симптомы появляются за несколько дней до трагедии — надо лишь не пропустить их.

Портал «Доктор Питер» перечислил симптомы инсульта, которые могут появиться за несколько дней до приступа:

• резкая головная боль, которая появляется каждый день, хотя стрессовых ситуаций нет, вы не меняли своих привычек и высыпались;

• онемение: как будто сковало руку, ногу или другую часть тела;

• неприятное покалывание в кончиках пальцев, которое никак не проходит несколько дней;

• проблемы со зрением на один глаз: вы перестали видеть полностью, не можете сфокусироваться или перед глазами как будто туман;

• черное пятно: когда смотрите прямо, то все как всегда, но стоит только посмотреть влево или вправо, как появляется черное пятно. В этом случае тоже страдает только один глаз.

Как покалывание, так и черное пятно и другие симптомы могут то появляться, то исчезать. Пострадавшие от инсульта поясняли, что не придавали им должного значения, так как на какой-то период времени все снова становилось хорошо.

Чаще всего предвестники инсульта появлялись за неделю до инсульта, но некоторые отмечали, что страдали от неприятных симптомов и за 3 дня, и за 10 дней до - тут все индивидуально.