экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкенте школьник ударил одноклассника ножом

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте ученик 11 класса ударил одноклассника ножом в ходе конфликта на спортивной площадке. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.

В одной из школ Мирабадского района ученики 11 класса вступили в словесную перепалку во время игры в баскетбол. После этого ученик школы 17-летний Т.А. нанёс удар ножом в область спины ученика О.Ж., 2005 года рождения. Раненого доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время состояние подростка удовлетворительное.

По данному факту следственным отделом ОВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Узбекистана (Хулиганство).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com