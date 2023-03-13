В Ташкенте школьник ударил одноклассника ножом

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте ученик 11 класса ударил одноклассника ножом в ходе конфликта на спортивной площадке. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.

В одной из школ Мирабадского района ученики 11 класса вступили в словесную перепалку во время игры в баскетбол. После этого ученик школы 17-летний Т.А. нанёс удар ножом в область спины ученика О.Ж., 2005 года рождения. Раненого доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время состояние подростка удовлетворительное.

По данному факту следственным отделом ОВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Узбекистана (Хулиганство).