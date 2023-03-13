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В Таджикистане вечером 12 марта произошло землетрясение магнитудой 4,6

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане 12 марта в 20:26 произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает издание NOVA 24 со ссылкой на Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр находится в 260 км от Ташкента.

В Узбекистане ощущались толчки силой 3 балла — в Самаркандской области и 2-3 балла — в Джизакской области.

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