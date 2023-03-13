В Таджикистане вечером 12 марта произошло землетрясение магнитудой 4,6
- Таджикистан, происшествия
- 12:30, 13 марта 2023
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 12 марта в 20:26 произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает издание NOVA 24 со ссылкой на Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр находится в 260 км от Ташкента.
В Узбекистане ощущались толчки силой 3 балла — в Самаркандской области и 2-3 балла — в Джизакской области.
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