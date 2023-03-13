Президент Таджикистана встретился с генсеком ОДКБ

- Таджикистан, политика
- 12:46, 13 марта 2023
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом.
Как сообщила пресс-служба президента, стороны обсудили задачи, стоящие сегодня перед Организацией, и рассмотрели некоторые актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Рахмон отметил актуальность наращивания взаимодействия в политическом измерении, расширения международной деятельности ОДКБ, повышения эффективности военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.
Была подчёркнута важность усиления комплексной работы по противодействию вызовам и угрозам безопасности, в частности терроризму, экстремизму, проявлениям радикализма, контрабанде наркотиков, киберпреступности и транснациональной организованной преступности.
Стороны отметили актуальность наращивания потенциала ОДКБ по эффективной борьбе с существующими рисками и угрозами безопасности.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и другим актуальным вопросам международной и региональной повестки.