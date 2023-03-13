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Президент Таджикистана встретился с генсеком ОДКБ

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова, прибывшего в Душанбе с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба президента, стороны обсудили задачи, стоящие сегодня перед Организацией, и рассмотрели некоторые актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Рахмон отметил актуальность наращивания взаимодействия в политическом измерении, расширения международной деятельности ОДКБ, повышения эффективности военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

Была подчёркнута важность усиления комплексной работы по противодействию вызовам и угрозам безопасности, в частности терроризму, экстремизму, проявлениям радикализма, контрабанде наркотиков, киберпреступности и транснациональной организованной преступности.

Стороны отметили актуальность наращивания потенциала ОДКБ по эффективной борьбе с существующими рисками и угрозами безопасности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и другим актуальным вопросам международной и региональной повестки.

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