Власти Индии обозначили свою позицию к однополым бракам

CentralAsia (CA) - Декриминализация однополых браков не может служить основанием для требования об их законодательном признании, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw.

В понедельник Верховный суд рассмотрит ходатайства о юридическом признании однополых браков. В своих просьбах истцы ссылаются на приговор Верховного суда Индии, в 2018 году отменивший раздел уголовного кодекса Индии, который криминализует однополые отношения.

Совместное проживание лиц, состоящих в однополых отношениях, «нельзя сравнивать с индийской семейной концепцией мужа, жены и детей, рожденных вне брака».

Власти также сослались на общественные организации, выступающие против однополых браков, и заявили, что на нормативном уровне общество состоит из более мелких семейных единиц, которые преимущественно организованы гетерогенным образом

Также представители властей утверждают, что отсутствие признания однополых браков не нарушает никакие основные права.