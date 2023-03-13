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В Душанбе сдали в эксплуатацию новое здание управления ГКНБ
Душанбе
Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустами Эмомали сдали в эксплуатацию здание Управления центрального аппарата Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Как сообщает «Ховар», здание находится в районе Шохмансур. Оно состоит из трех этажей. Новое здание построено в рамках плана созидательных мероприятий в честь празднования 35-й годовщины Государственной независимости.

Здание состоит из рабочих кабинетов, музея, современного зала заседаний. Зал заседаний Управления рассчитан на 70 мест и оборудован мебелью. Рабочие кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В библиотеке наряду с отраслевыми книгами имеется большой перечень художественной литературы, газет и журналов, которыми в дальнейшем могут широко пользоваться сотрудники.

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