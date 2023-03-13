Париж завален мусором из-за забастовки сборщиков мусора

- Азия и мир, общество
- 13:49, 13 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Столица Франции превратилась в мусорную свалку. Улицы Парижа вот уже как несколько дней завалены мешками с пищевыми и другими отходами. Баки никто не вывозит, сообщает euronews.
Причина — забастовка сборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. Они выступают против реформы пенсионной системы, которая предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
«7-й день без вывоза мусора. Вонь и гниль. Никаких чрезвычайных мер, даже частичных со стороны мэрии Парижа. Еще один пример бездействия и неуважения к парижанам», - написал в Твиттере заместитель министра транспорта Клеман Бон.
Местные жители, туристы жалуются на невыносимый запах и появление на улицах крыс и мышей. Антисанитарными условиями обеспокоены владельцы ресторанов и супермаркетов.
Власти заявляют, что пытаются решить проблему за счет привлечения к сбору мусора частных компаний.
7ème jour sans ramassage des poubelles. Puanteur et pourrissement.— Clement Beaune (@CBeaune) March 12, 2023
Aucune mesure d’urgence, même partielle, décidée par la Ville de Paris.
Enième exemple d’inaction et de mépris des Parisiens. pic.twitter.com/Q0iBH5VPlz