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Париж завален мусором из-за забастовки сборщиков мусора

CentralAsia (CA) -  Столица Франции превратилась в мусорную свалку. Улицы Парижа вот уже как несколько дней завалены мешками с пищевыми и другими отходами. Баки никто не вывозит, сообщает euronews.

Причина — забастовка сборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. Они выступают против реформы пенсионной системы, которая предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

«7-й день без вывоза мусора. Вонь и гниль. Никаких чрезвычайных мер, даже частичных со стороны мэрии Парижа. Еще один пример бездействия и неуважения к парижанам», - написал в Твиттере заместитель министра транспорта Клеман Бон.

Местные жители, туристы жалуются на невыносимый запах и появление на улицах крыс и мышей. Антисанитарными условиями обеспокоены владельцы ресторанов и супермаркетов.

Власти заявляют, что пытаются решить проблему за счет привлечения к сбору мусора частных компаний.

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