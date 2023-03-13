Париж завален мусором из-за забастовки сборщиков мусора

CentralAsia (CA) - Столица Франции превратилась в мусорную свалку. Улицы Парижа вот уже как несколько дней завалены мешками с пищевыми и другими отходами. Баки никто не вывозит, сообщает euronews.

Причина — забастовка сборщиков мусора и работников мусоросжигательных заводов. Они выступают против реформы пенсионной системы, которая предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

«7-й день без вывоза мусора. Вонь и гниль. Никаких чрезвычайных мер, даже частичных со стороны мэрии Парижа. Еще один пример бездействия и неуважения к парижанам», - написал в Твиттере заместитель министра транспорта Клеман Бон.

Местные жители, туристы жалуются на невыносимый запах и появление на улицах крыс и мышей. Антисанитарными условиями обеспокоены владельцы ресторанов и супермаркетов.

Власти заявляют, что пытаются решить проблему за счет привлечения к сбору мусора частных компаний.

7ème jour sans ramassage des poubelles. Puanteur et pourrissement.

Aucune mesure d’urgence, même partielle, décidée par la Ville de Paris.

Enième exemple d’inaction et de mépris des Parisiens. pic.twitter.com/Q0iBH5VPlz — Clement Beaune (@CBeaune) March 12, 2023