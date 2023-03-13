В Узбекистане чиновникам запретили брать подарки у населения

CentralAsia (UZ) - Минюст Узбекистана зарегистрировал Положение о стоимости подарков для чиновников. Нормы документа гласят, что госслужащий может получить подарки только во время командировки, международных или иных официальных мероприятий.

Как пишет издание Nova24, максимальная стоимость подарка не должна превышать 4 БРВ — 1,2 млн сумов или же 105 долларов. Если же дары будут более ценные, то госслужащий будет обязан передать их на баланс государству.

Особенно отмечается, что чиновникам запрещено получать подарки во время обычных командировок по Узбекистану, или же от населения.

Подарок должен соответствовать следующим требованиям:

- не запрещен законодательством;

- вручен добровольно на международном или другом официальном мероприятии;

- открыто и прозрачно принят;

- не наносит ущерба репутации государственного органа;

- не создает конфликта интересов или коррупционного фактора.

Что нельзя брать и дарить:

- наличные или безналичные деньги;

- ценные бумаги;

- криптовалюту;

- все виды огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы;

- наркотические и психотропные вещества;

- порнографию;

- религиозно-экстремистские публикации.

После получения подарка чиновник должен отправить его на оценку, в течение трёх рабочих дней дары оценят и составят акт. Если подарок не превышает 1,2 млн сумов, то его вернут госслужащему, иначе его забирает государственный орган.

В особых случаях стоимость подарка будет оценивать экономический отдел госоргана.

Некоторые скоропортящиеся подношения не считаются за подарки, включая цветы, сладости и канцелярские предметы.