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Си Цзиньпин планирует посетить Россию уже на следующей неделе, - Reuters

CentralAsia (CA) -  Председатель Китая Си Цзиньпин планирует отправиться в Россию, чтобы встретиться c Владимиром Путиным, уже на следующей неделе, пишет Reuters.

Планы относительно визита появились в связи с предложением Китая выступить посредником в установлении мира на Украине, что было встречено на Западе со скептицизмом, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России, пишет издание.

Китай и Россия заключили партнерство «без ограничений» в феврале 2022 года, за несколько недель до начала «спецоперации» в Украине, и обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.

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