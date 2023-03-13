Си Цзиньпин планирует посетить Россию уже на следующей неделе, - Reuters

CentralAsia (CA) - Председатель Китая Си Цзиньпин планирует отправиться в Россию, чтобы встретиться c Владимиром Путиным, уже на следующей неделе, пишет Reuters.

Планы относительно визита появились в связи с предложением Китая выступить посредником в установлении мира на Украине, что было встречено на Западе со скептицизмом, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России, пишет издание.

Китай и Россия заключили партнерство «без ограничений» в феврале 2022 года, за несколько недель до начала «спецоперации» в Украине, и обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.