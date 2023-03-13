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Число жертв землетрясений в Турции возросло почти до 48,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. 448 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Сулейман Сойлу.

В том числе погибли 6660 иностранцев.

По словам Сойлу, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.

  • Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
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