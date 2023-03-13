Реформы должны формировать в обществе новую политическую культуру, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомар Токаев на совещании с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

«В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех», - сказал он.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, в ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.

В своем выступлении Токаев отметил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация. Ее основные направления были определены в Послании, обнародованном в марте прошлого года.

«Страна вступила в новый этап своего развития. За год реализованы масштабные реформы. Проведено несколько этапов политических преобразований для того, чтобы привести систему власти в соответствие с новыми требованиями. С целью обсуждения важных вопросов учрежден Национальный курултай. Предложены новые идеологические принципы, направленные на укрепление основ государственности и единства народа. Мы начали по-новому праздновать Наурыз мейрамы. Историческим шагом стало возрождение Дня Республики», - сказал президент.

По его словам, проводимые в Казахстане реформы активно обсуждаются не только в стране, но и за рубежом.

«У нас есть ясные и конкретные планы на будущее. Завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности.

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