Токаев: Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество

CentralAsia (KZ) - В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество, сказал президент Казахстана Касым-Жомар Токаев на совещании с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

По его мнению, местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать.

«Этот вопрос требует пристального внимания. Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Актуальным направлением, по его мнению, остается сфера межэтнических отношений.

«Укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества», - сказал он.

Наряду с этим президент акцентировал внимание на необходимости сохранения и духовных ценностей: «Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии».

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