Токаев пообещал наказать тех, кто «сеет раздор в стране»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане не допустят действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия, сказал президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

«Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны», - сказал он.

По его словам, если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ.

«Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив, – сообщил президент.

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