В Кремле прокомментировали вручение «Оскара» за фильм про Алексея Навального

|Предыстория: «Оскар» 2023: Список победителей
CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вручение «Оскара» за фильм про Алексея Навального.
«Оскар» в категории « Лучший полнометражный документальный фильм» получил «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра.
«Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает», - передает слова Пескова «РИА Новости».
По словам Пескова, говорить о каких-то кинематографических достоинствах ленты он не может, потому что не знаком с ней.
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