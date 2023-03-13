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В Кремле прокомментировали вручение «Оскара» за фильм про Алексея Навального
Предыстория: «Оскар» 2023: Список победителей

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вручение «Оскара» за фильм про Алексея Навального.

«Оскар» в категории « Лучший полнометражный документальный фильм» получил «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра.

«Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает», - передает слова Пескова «РИА Новости».

По словам Пескова, говорить о каких-то кинематографических достоинствах ленты он не может, потому что не знаком с ней.

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