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В Костанайской области Казахстана родилась девочка весом 6,7 кг

CentralAsia (KZ) -  В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась девочка весом 6,7 кг, сообщает издание «Наш Костанай».

Сегодня мама Айгерим Долдашева и малышка, которую назвали Айару, чувствуют себя хорошо. Роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

В акушерской практике младенец с весом 4-5 кг принято считать гигантским. 6 кг и более – это по-настоящему редкость, говорят в перинатальном центре.

Айару – третий ребенок в семье. Айгерим Долдашева благодарит врачей перинатального центра за себя и дочь. Дома в Аулиеколе Айару ждут папа, брат, сестра и большая семья.

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