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Глава МИД Великобритании на этой неделе посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Министр иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли 17-18 марта посетит Казахстан с визитом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

По его словам, в ходе пребывания в Астане Клеверли примут президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Алихан Смаилов.

Также состоятся переговоры с руководством МИД Казахстана.

В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из скверов Астаны.

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