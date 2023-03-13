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Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами.

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