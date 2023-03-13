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Песков: Пока нет предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло
// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России не согласился с бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который заявил, что Западу следует задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу. Об этом пишет ТАСС.

«Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет», - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Ишингер в статье для газеты Der Tagesspiegel написал, что Запад не должен принуждать Украину к переговорам с Россией, но уже сейчас следует задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Он предложил «создать посредническую группу», которая могла бы «в надлежащий момент» сыграть роль в возможных переговорах. В эту группу, по его мнению, должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция. В качестве второстепенных кандидатов Ишингер назвал ООН, Европейский союз, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), НАТО, а также ряд стран — Испанию, Канаду, Польшу, государства Прибалтики.

Специальная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года.

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