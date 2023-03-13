Нобелевский лауреат из Японии Кензабуро Оэ скончался в возрасте 88 лет

CentralAsia (CA) - Лауреат Нобелевской премии писатель Кензабуро Оэ скончался 3 марта в возрасте 88 лет, сообщает The Japan Times.

В 1994 году он получил Нобелевскую премию за работу над трилогией «Пылающее зеленое дерево». Премия была присуждена за произведения, в том числе за роман «Личное дело», посвященный его сыну, композитору Хикари Оэ.

Нобелевский комитет назвал его тем, «кто с поэтической силой создает воображаемый мир, в котором жизнь и миф сливаются, образуя сбивающую с толку картину затруднительного положения человечества сегодня».

Родившийся в 1935 году в деревне префектуры Эхимэ глубоко в лесу, Оэ был частью традиционного клана, ни один из которых не рисковал выходить за пределы деревни.

Под влиянием долгой истории его семьи рассказчиков-женщин и его опыта Второй мировой войны он часто ссылался на ужасающие рассказы об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Ему было 6 лет, когда Япония напала на Перл-Харбор на Гавайях, и 10, когда Япония потерпела поражение.

Оэ начал свою карьеру в 1957 году, когда изучал французскую литературу в Токийском университете, со своего рассказа «Роскошные мертвецы», в котором рассказывается о студенческой жизни столицы под сенью американской оккупации и который был опубликован в литературном журнале «Бунгакукай».

Он получил премию Акутагавы за свой рассказ «Улов» в 1958 году, положив начало своей карьере.

Его другие известные работы включают «Придуши почки, стреляй в детей», «Тихий крик» и «Заметки о Хиросиме» и многие другие.

Давний пацифист, Оэ был резким критиком Сил самообороны и планов бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по пересмотру статьи 9 Конституции. Он также участвовал в кампаниях против ядерного оружия и ядерной энергетики.

«Я горячо надеюсь, что мое стремление как японца к литературе и культуре хоть немного отплатит Западной Европе за свет, который она пролила на человеческие условия», - сказал он во время выступления после получения награды.