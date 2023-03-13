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Заболеваемость корью в Казахстане вызывает беспокойство, - Минздрав РК

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве здравоохранения обеспокоены осложнением эпидемиологической ситуации по кори в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«С начала этого года в Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь. Из них в 7 регионах лабораторно подтверждено 20, еще 20 случаев находятся в работе», - сказала вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По ее словам, подозрительные случаи на корь зарегистрированы в 11 регионах, подтверждены на сегодня в семи регионах.

«В том числе 65% заболевших зарегистрировано с начала марта. При этом корь характеризуется высокой контагиозностью, передается воздушно-капельным путем и представляет 100 процентов опасности для невакцинированных лиц. Если с больным корью будут контактировать 10 человек, они будут не вакцинированы, то все 10 заболеют корью», - указала Есмагамбетова.

Она отметила, что для кори характерен высокий процент осложнения — 30%, при этом осложнения достаточно серьезные: начиная от пневмонии, заканчивая энцефалитом.

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