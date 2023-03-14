ООН назвала управляемый талибами Афганистан самой репрессивной страной в мире по отношению к женщинам

CentralAsia (CA) - С момента захвата Афганистана талибами в августе 2021 года страна стала самой репрессивной в мире в отношении женщин и девочек, лишенных практически всех их основных прав, заявила Организация Объединенных Наций в мрачных оценках, посвященных Международному женскому дню, пишет The Associated Press.

Миссия ООН сообщила в своем заявлении в среду, 8 марта, что новые правители Афганистана продемонстрировали почти «исключительную сосредоточенность на введении правил, которые фактически оставляют большинство женщин и девочек запертыми в своих домах».

Специальноый представитель генерального секретаря ООН и глава политической миссии ООН в Афганистане Роза Отунбаева заявила, что Афганистан под властью талибов остается самой репрессивной страной в мире в отношении прав женщин.

Позже она заявила Совету Безопасности ООН в Нью-Йорке, что «талибы утверждают, что объединили страну, но они также жестко разделили ее по половому признаку». Талибы сообщают ООН, «что эта гендерная сегрегация не является серьезной проблемой и решается», и «они говорят, что их следует судить по другим достижениям», — сказала она.

По словам Отунбаевой, в то время, когда Афганистану необходимо оправиться от десятилетий войны, «половина потенциальных врачей, ученых, журналистов и политиков страны заперты в своих домах, их мечты разрушены, а их таланты конфискованы». «Было грустно наблюдать за их методичными, преднамеренными и систематическими усилиями по вытеснению афганских женщин и девочек из общественной сферы», — добавила она.

«Заключение половины населения страны в своих домах во время одного из крупнейших в мире гуманитарных и экономических кризисов — это колоссальный акт национального самоповреждения», — сказала Отунбаева. «Это обречет не только женщин и девочек, но и всех афганцев на нищету и зависимость от помощи для будущих поколений», — предупредила она. «Это еще больше изолирует Афганистан от его собственных граждан и от остального мира».

В Совете Безопасности ООН Отунбаева заявила, что в «Талибане» есть фракция, которая не согласна с репрессиями в отношении женщин и девочек и понимает, что необходимо уделять внимание реальным потребностям всех афганцев.

«Возможно, это может в конечном итоге изменить направление», — сказала она. «Но времени в обрез. Глобальные кризисы множатся. Спрос на донорские ресурсы увеличивается по мере того, как доступность этих ресурсов уменьшается».

10 из 15 членов Совета Безопасности выступили с совместным заявлением, в котором потребовали, чтобы талибы немедленно отменили все свои репрессивные меры в отношении женщин и девочек. «Восстановление в Афганистане не может произойти без полного, равноправного и значимого участия женщин во всех аспектах политической, экономической и социальной жизни», — говорится в заявлении Албании, Бразилии, Эквадора, Франции, Габона, Японии, Мальты, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритания.

Ограничения, особенно запреты на образование и работу НПО, вызвали резкое международное осуждение. Но талибы не проявляют никаких признаков отступления, утверждая, что запреты являются временной приостановкой действия якобы потому, что женщины не носили исламский платок или хиджаб должным образом, а правила гендерной сегрегации не соблюдались.

В среду специальный посланник США по афганским женщинам, девочкам и правам человека Рина Амири, выразила свою солидарность с женщинами в Афганистане, заявив, что она будет продолжать защищать их «всеми доступными средствами».

«Предстоящий путь, несомненно, будет трудным, но вы не одиноки. Мы продолжим работать с вами, чтобы напомнить миру, что мы не можем допустить нормализации политики, которая сделала половину населения узниками в своих домах», — написал Амири в своем письме.

Специальный представитель структуры «ООН-женщины» в Афганистане Элисон Давидян, сказала: «Последствия вреда, который талибы наносят своим гражданам, не ограничиваются женщинами и девочками».

Борец за права афганских женщин Зубайда Акбар заявила Совету Безопасности, что с тех пор, как талибы захватили власть, «права афганских женщин и девочек были ущемлены более чем 40 декретами».

«Талибан» стремился не только вычеркнуть женщин из общественной жизни, но и уничтожить нашу человечность», — сказал Зубайда, выступавший от имени правозащитной группы Freedom Now, которая занимается 20 массовыми движениями в Афганистане, возглавляемыми преимущественно женщинами. «Есть один термин, который правильно описывает положение афганской женщины сегодня — гендерный апартеид».

«Мы все живем как заключенные, мы чувствуем, что попали в клетку», — сказала 22-летняя Хафиза, которая известна только по имени и раньше была студенткой первого курса юридического факультета, пока талибы не запретили женщинам посещать занятия в школе. ее университет. «Худшая ситуация — это когда твои мечты разбиты, а тебя наказывают за то, что ты женщина».

Что касается запрета на университетское образование, правительство «Талибана» заявило, что некоторые из преподаваемых предметов не соответствуют афганским и исламским ценностям. Официальные представители правительства, возглавляемого талибами, не были доступны для комментариев.

В преддверии Международного женского дня 8 марта около 200 афганских женщин-владельцев малого бизнеса организовали выставку своей продукции в Кабуле. Большинство жаловались на потерю бизнеса после прихода к власти талибов. «Я не ожидаю, что талибы будут уважать права женщин», — сказала одна из них, Тамкин Рахими. «Женщины здесь не могут осуществлять (свои) права и праздновать Женский день, потому что мы не можем ходить в школу, университет или работать, поэтому я думаю, что у нас нет дня для празднования».

Несмотря на первоначальные обещания о более умеренной позиции, талибы ввели жесткие меры с момента захвата власти, когда силы США и НАТО находились в последние недели своего вывода из Афганистана после двух десятилетий войны.

Девочкам запрещено учиться после шестого класса, а женщинам запрещено работать, учиться, путешествовать без сопровождения мужчины и даже ходить в парки или бани. Женщины также должны быть покрыты с ног до головы и им запрещено работать в национальных и международных неправительственных организациях, срывая доставку гуманитарной помощи.