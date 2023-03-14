Пентагон заложил в бюджете на 2024 год рекордные $170 млрд на закупку вооружений

- Азия и мир, политика
- 10:01, 14 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Министерство обороны США обнародовало президентский оборонный бюджет на 2024 финансовый год, согласно которому на закупку вооружений будут направлены рекордные $170 млрд, сообщается на сайте ведомства.
«Среди многочисленных важных мер, которые укрепляют нашу боевую надежность в краткосрочной перспективе, этот бюджет предусматривает крупнейшие в истории вложения министерства в боеготовность и закупки, а также крупнейшие инвестиции в исследования и разработки»,— сообщает Пентагон. Инвестиции в разработки составят $145 млрд, на закупки выделяется $170 млрд.
Эти вложения помогут противостоять острой угрозе, исходящей от России, а также усиливающемуся вызову со стороны Китая, заявило Минобороны США.
Касательно европейского направления бюджет позволит Пентагону продолжать противодействовать «российской агрессии против союзников и партнеров по НАТО».
Эти вложения включают:
Европейскую инициативу по сдерживанию — $3,6 млрд;
военный взнос в НАТО — $601 млн;
программу НАТО в области безопасности — $293 млн;
инициативу по оказанию помощи Украине в области безопасности — $300 млн.