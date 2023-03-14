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Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранцам с 15 марта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Китай с 15 марта начнет выдавать все типы виз иностранным гражданам, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление консульского департамента МИД КНР. Ограничения вводились в связи с распространением коронавируса.

Китай разрешит использовать визы, выданные до 28 марта 2020 года, для въезда в страну. Возобновляется возможность безвизовых путешествий в Шанхай на круизных лайнерах, а также для некоторых категорий граждан из Гонконга, Макао и стран АСЕАН.

В 2019 году Китай принял 65,7 млн иностранцев. В 2020 году страна изолировалась от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. Страна отказалась от политики нулевой терпимости к COVID-19 только в конце 2022 года. С тех пор КНР сняла множество коронавирусных ограничений.

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