В Западно-Казахстанской области эвакуируют людей из-за паводков

Паводки в Западно-Казахстанской области

CentralAsia (KZ) - В результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега, произошел спуск большого количества талой воды, что стало причиной подтопления около 50 домов, в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах ЗКО. Эвакуировано 166 человек, жертв и пострадавших нет, сообщает МЧС РК.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействовано более 800 человек, 200 единиц техники и 100 водооткачивающих средств.

Только за прошедшие сутки на опасных участках уложено порядка 4 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч кубометров воды.

В целом за период подготовки и борьбы с паводками набрано и уложено более 15 тысяч мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тысяч кубометров воды, вывезено более 300 тысяч кубометров снега, пробурено более 5 тысяч лунок, прорезано 65 тысяч квадратных метров льда, говорится в сообщении.

В целом, проведенные по Западно-Казахстанской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и резке льда на заторных участках рек области привели к минимизации паводковых угроз и не дают усугубиться обстановке в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона при максимальных показателях промерзания и высокого осеннего увлажнения грунта, толщины льда на реках и образования на поверхности почвы глубокого слоя ледяной корки.

Напомним, накануне стало известно, что в связи с весенним паводком в Уральске объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. По данным акимата города, в связи с резким потеплением и быстрым таянием снега, а также в связи с толщиной снежного покрова 12 марта начался сток талых вод, но пропускной способности труб оказалось недостаточно, чтобы справиться с большим объемом воды. Чтобы предотвратить электрозамыкание, была прекращена подача электроэнергии 990 абонентам и отключены системы отопления на верхних этажах.

Противопаводковые мероприятия продолжаются.

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