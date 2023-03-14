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Шавкат Мирзиёев ответил на вопрос: «На чьей стороне Узбекистан?»
Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарьинскую область ответил на вопрос: «На чьей стороне Узбекистан?» в споре глобальных игроков. Его выступление приводит пресс-служба РУз.

«Сейчас очень сложное время. Большие страны сейчас говорят: «Узбекистан, ты на чьей стороне? Хватит быть нейтральным, переходи на эту сторону или на ту сторону», - сказал он (цитата «Газета.uz»).

Это вопрос, по его словам, ставится очень жестко.

«И сами говорят, и их представители тоже призывают к этому, говоря: «Нам нужен Узбекистан в Центральной Азии. [Население] достигло 36 млн человек, через три-четыре года будет 40 млн». Спрашивают: «Ты на чьей стороне?» Как нужно ответить на такой тяжёлый вопрос?» — спросил президент.

«Ответ один — я на одной стороне, я готов умереть за мою нацию, народ, интересы великого Узбекистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Какие страны просят Узбекистан выбрать чью-либо сторону, глава государства не уточнил.

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