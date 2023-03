Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Тропический циклон Фредди унес жизни 104 человек в Малави и Мозамбике.

В Малави в результате наводнений и оползней, спровоцированных проливными дождями с ураганным ветром погибли 99 человек, 16 числятся пропавшими без вести. Больше всего смертей зафиксировано в округе Блантайр - 85 погибших. Об этом сообщил малавийский департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, организовано 39 лагерей для пострадавших.

This is a devastating effect of #CycloneFreddy in #Malawi. If the reports of 700 dead and more than 10000 injured are accurate, that’s just heartbreaking. A Malawian says they have had three days of non-stop rain in Blantyre. #ClimateCrisis #ClimateActionNow pic.twitter.com/91ZjRtBXsP