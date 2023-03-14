ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о количестве жертв среди мирного населения в Украине. Согласно данным, с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2023-го погиб 8231 человек, 12 734 получили ранения.

Среди погибших после ввода российских войск на территорию Украины — 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки, а также 31 ребенок и 1900 взрослых, чей пол на данный момент установить не удалось.

Среди пострадавших — 3638 мужчин, 2471 женщина, 413 мальчиков и 295 девочек. Пол 271 ребенка и 6646 взрослых, которые получили ранения, пока неизвестен.

По данным ООН, большинство мирных жителей пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения. В ООН подчеркнули, что реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше. Информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Cеверодонецке.