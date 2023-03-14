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В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,7

CentralAsia (CA) -  В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает 14 марта управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает «Анадолу».

Подземные толчки зафиксированы в 09:47 по местному времени в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

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