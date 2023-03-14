Узбекистанец, совершивший теракт в Нью-Йорке, приговорен в США к пожизненному заключению

Сайфулло Саипов

CentralAsia (UZ) - Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке в 2017 году, в результате которого погибли 8 человек, приговорен в США к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщает «Би-би-си».

Прокуратура требовала для Саипова, признанного виновным, смертной казни, однако она может быть применена только в случае единогласного решения присяжных, которого добиться не удалось.

Сайфулло Саипов родился 8 февраля 1988 года в Ташкенте. В 2010 году перебрался в США, выиграв в лотерее Green Card. 31 октября 2017 года он арендовал небольшой грузовик и въехал на нем на велосипедную дорожку. Среди восьми погибших была группа из пяти друзей, приехавших из Аргентины, еще 12 человек получили ранения. Саипова остановили полицейские, выстрелив ему в живот.

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Саипов утверждал, что действовал от имени джихадистской группировки «Исламское государство», которая назвала его одним из своих «солдат». Он был осужден в январе по обвинению в нескольких убийствах и терроризме.

В суде присяжные заслушали, как Саипов потратил год на планирование нападения. Он выбрал Хэллоуин, потому что рассчитывал, что в праздник на улицах будет больше людей.

Суд над ним был первым федеральным судебным процессом за время президентства Джо Байдена, на котором прокуроры потребовали для осужденного смертной казни. Сам Байден выступает против смертной казни, а в июле 2021 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на смертную казнь по федеральным делам.

Тот факт, что прокуроры требовали смертного приговора, говорит о том, что Министерство юстиции готово согласиться с высшей мерой, но только по делам о терроризме.

Присяжные признали Саипова виновным, однако для того, чтобы он был приговорен к смерти, по закону Нью-Йорка требуется единогласное решение всех 12 присяжных, чего добиться не удалось.

Сайфулло Саипов проведет остаток своих дней в федеральной тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.