В Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В Токио 14 марта официально начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Национальное метеорологическое управление, которое фиксирует начало сезона на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио.

Обычно наиболее распространенный сорт расцветает к концу марта, но в этом году первые бутоны появились на две недели раньше.

