В Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры. Фото, видео

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- 15:04, 14 марта 2023
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- Обновлено: 15:08, 14 марта 2023
CentralAsia (CA) - В Токио 14 марта официально начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Национальное метеорологическое управление, которое фиксирует начало сезона на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио.
Обычно наиболее распространенный сорт расцветает к концу марта, но в этом году первые бутоны появились на две недели раньше.
Spring has arrived in Shizuoka’s Kakegawa, bringing with it the enchanting Kakegawa cherry blossom. #sakura #Shizuoka #Japan— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 10, 2023
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Touching 23 degrees today🌞— Camellia Tea Ceremony (@camelliakyoto) March 10, 2023
Spring is springing.
Watch me jinx it as I pack away my winter clothes😬#Kyoto #京都 #Japan #spring #blossoms #sakura #sakuraseason #sakuramadness pic.twitter.com/DfFdHxFXzz
Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном «контрольном» дереве в центре столицы. За ним пристально следят специалисты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи.
Cherry 🍒 blossoms 💗 #Japan #sakura pic.twitter.com/7ZYZxqFnLE— Matdona (@matdona1) March 11, 2023
В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель, когда парки страны будут буквально утопать в море цветов всех оттенков розового.
Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н. э.
Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов.