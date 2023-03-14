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В Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В Токио 14 марта официально начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Национальное метеорологическое управление, которое фиксирует начало сезона на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио.

Обычно наиболее распространенный сорт расцветает к концу марта, но в этом году первые бутоны появились на две недели раньше.

Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном «контрольном» дереве в центре столицы. За ним пристально следят специалисты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи.

В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель, когда парки страны будут буквально утопать в море цветов всех оттенков розового.

Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н. э.

Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов.

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