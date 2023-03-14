За сутки в Казахстане выявлено 86 случаев коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции и 12 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 779 случаев КВИ+ и 90 900 случаев КВИ-.

На 14 марта лечение продолжают получать 1 809 человек (1 624 КВИ+ и 185 КВИ-), из них в стационарах остаются 119 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 690. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – двое, в состоянии крайней степени тяжести – трое, на аппаратах ИВЛ – трое пациентов.

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