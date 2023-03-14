Власти Казахстана объяснили скандал с арестом имущества Роскосмоса на Байконуре

CentralAsia (KZ) - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал информацию в российских СМИ о том, что «Казахстан наложил на имущество Роскосмоса на Байконуре многомиллиардный арест», передает Tengrinews.kz.

Российские СМИ опубликовали сообщение, что якобы Казахстан арестовал имущество работающей на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса - Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - и намерен взыскать с нее задолженность в размере 13,5 млрд тенге ($26,3 млн). По данным изданий, возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура, так как запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре - строительство новой стартовой площадки для ракеты «Союз-5».

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, Багдат Мусин пояснил, что арест не касается имущества всего комплекса «Байконур», а лишь Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Глава министерства подтвердил информацию о взыскании крупной суммы с АО «ЦЭНКИ» и сопутствующем аресте имущества компании. Он допустил, что за судебным решением последуют дальнейшие разбирательства в апелляционной инстанции.

«Были определённые судебные процессы. Это два предприятия. С одной стороны – АО «СП Байтерек», а с другой стороны – АО «ЦЭНКИ». У них были судебные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определённое решение вынесло. В итоге судебный исполнитель принимает действия, которые он обязан предпринимать по закону РК. Это не касается имущества всего комплекса Байконур, это касается «ЦЭНКИ», его имущества на территории Казахстана», – пояснил Багдат Мусин.

По его словам, чтобы урегулировать ситуацию, проводятся переговоры.

«Это не значит, что принято решение и все. Определенные будут дальше судебные процессы, скорее всего. И я думаю, что судебные органы примут правильное решение. Судебное решение вынесено, но дальнейшие процессы будут продолжаться, сейчас, насколько знаю, руководство ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры продолжить на уровне суда МФЦА. Судебное решение о взыскании суммы, я не помню точно какой. Где-то в районе миллиарда или двух миллиардов», - добавил министр.

Как стало известно редакции Informburo.kz, судебный процесс между СП «Байтерек» и АО «ЦЭНКИ» связан с неисполнением условий контракта на разработку эскизного проекта комплекса «Байтерек», который российское предприятие получило от СП. В рамках контракта дочерняя компания Роскосмоса должна была, в частности, провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП «Байтерек» обратилось в суд с требованием взыскать с АО «ЦЭНКИ» её фактическую стоимость.

Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил соответствующий иск ещё в ноябре 2022 года, АО «ЦЭНКИ» получило извещение о возбуждении исполнительного производства в январе 2023-го. Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали.

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