Владимир Путин в 2023 году посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин в этом году посетит Казахстан. Это выяснилось во время встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с послом России Алексеем Бородавкиным, сообщается на сайте Акорды.

«В ходе беседы с послом России Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года», - сообщила пресс-служба.

Также они обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

Примерно в какие даты Путин приедет с визитом в Казахстан не уточнялось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения