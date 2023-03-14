Владимир Путин в 2023 году посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин в этом году посетит Казахстан. Это выяснилось во время встречи президента РК Касым-Жомарта Токаева с послом России Алексеем Бородавкиным, сообщается на сайте Акорды.
«В ходе беседы с послом России Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года», - сообщила пресс-служба.
Также они обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.
Примерно в какие даты Путин приедет с визитом в Казахстан не уточнялось.
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