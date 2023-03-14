Президент Токаев запланировал государственный визит в Китай

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев 14 марта принял посла Китая Чжан Сяо, сообщается на сайте Акорды.

«Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отмечена актуальность проведения саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР», - говорится в сообщении.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Вместе с тем глава государства «высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины», отметили в пресс-службе.

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