На границе Таджикистана и Узбекистана построят трансграничный рынок «Андархон»

Церемония закладки фундамента под рынок "Андархон"

CentralAsia (TJ) - На границе Таджикистана и Узбекистана 13 марта был заложен фундамент для строительства приграничного рынка «Андархон». Об этом «Азия-Плюс» сообщил пресс-секретарь главы Согдийской области Музаффар Юсуфзода.

По его словам, в церемонии начала строительных работ приняли участие таджикская делегация во главе с председателем Согда Раджаббоем Ахмадзода, глава Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозоров, посол Таджикистана в Узбекистане Абдужаббор Рахмонзода, предприниматели и бизнесмены двух регионов.

Рынок будет построен за счет Узбекистана, на его создание, по словам Юсуфзода, узбекская сторона выделит $8 млн.

«Андархон» будет построен на площади 5 гектаров. Там разместятся 200 магазинов, филиал банка, ресторан и кафе, гостиница, логистический центр.

Юсуфзода сказал, что там будет продаваться продукция, произведенная на предприятиях двух стран, что будет способствовать увеличению товарооборота между странами.

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