Сумма фитр-садака в этом году в Казахстане составит $1,18

CentralAsia (KZ) - Духовное управление мусульман Казахстана установило размер фитр-садака на этот год, сообщается на сайте ДУМК.

«В этом году размер фитр-садака установлен в размере 535 тенге ($1,18). Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и областными отделениями ДУМК», – говорится в сообщении.

Отмечается, что фитр-садака можно давать и по цене хурмы или изюма.

Священный мусульманский месяц Рамадан в 2023 году начинается с вечера 23 марта и заканчивается вечером 21 апреля.

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