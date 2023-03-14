Конституционный суд Узбекистана одобрил проект новой редакции Конституции

CentralAsia (UZ) - Конституционный суд одобрил проект новой редакции Основного закона Узбекистана. Об этом сообщили в Конституционной комиссии.

«Проект новой редакции Конституции полностью соответствует действующей Конституции, всем другим законам Узбекистана и международным документам», — заявил председатель Конституционного суда Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) приняла проект закона о Конституции Узбекистана в новой редакции 10 марта. Теперь его должны одобрить сенаторы – на заседании 14 марта.

В Конституционном суде также сообщили, что не нашли обстоятельств, препятствующих проведению референдума по проекту конституционного закона. Референдум назначен на 30 апреля.

Конституционную реформу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал на церемонии инаугурации, прошедшей 6 ноября 2021 года. Поправки планируется внести в 65% статей Основного закона страны. В него добавят 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. Количество норм доведут с 275 до 434.