Туркменистан назвали самой «негостеприимной» страной, - Welcoming Countries Rank

CentralAsia (TM) - Туркменистан, Афганистан и Северная Корея признаны самыми «негостеприимными» странами мира согласно рейтингу Welcoming Countries Rank, составленному сайтом Passport Index.

Отмечается, что рейтинг базируется не на дружелюбии и приветливости граждан, а на количестве других стран, обладатели паспортов которых могут приехать без виз.

Таким образом, Туркменистан, Афганистан и Северная Корея требуют наличия своей визы от граждан всех стран. Следом идут Бутан и Ливия, куда без виз могут приехать граждане трех стран, затем Эритрея, которая принимает без виз граждан четырех стран.

Самой гостеприимной страной центральноазиатского региона признан Узбекистан, который не требует виз от граждан 139 стран. Далее следуют Таджикистан (87), Кыргызстан (80) и Казахстан (77).