США сообщили о столкновении российского истребителя и американского беспилотника над Черным морем. Минобороны РФ отрицает факт столкновения

Американский разведывательный беспилотник MQ-9

CentralAsia (CA) - Американский разведывательный беспилотник MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта, сообщило командование силами США в Европе. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, однако ничего не сообщало о столкновении.

Версия американских военных

Как заявляет американское командование, два российских Су-27 осуществили перехват беспилотника, который выполнял «рутинные операции». Один из истребителей, выполняя маневр, задел винт MQ-9, после чего беспилотник потерял управление и его пришлось затопить. Сообщается, что инцидент произошел в 7:03 по центральноевропейскому времени.

Маневры истребителей американские военные охарактеризовали как «непрофессиональные и небезопасные», заявив, что они «едва не привели к падению обоих самолетов».

«Этот инцидент продолжает череду опасных действий российских пилотов при взаимодействии с летательными аппаратами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем. Такие агрессивные действия российского экипажа опасны и могут провести к непреднамеренной эскалации», — говорится в пресс-релизе командования сил США в Европе.

Версия российских военных

Минобороны РФ выступило с официальным комментарием примерно через два часа после американского заявления. По версии ведомства, беспилотник летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами — в зоне, где из-за военных действий установлены ограничения на полеты.

Для идентификации беспилотника в воздух были подняты истребители. После этого «в результате резкого маневрирования» беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился, утверждают российские военные. О столкновении с истребителем в сообщении Минобороны ничего не говорится.

«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что посла России в США Анатолия Антонова вызвали в ведомство.

Антонов, вызванный в Госдепартамент, в беседе с журналистами российских государственных СМИ назвал все произошедшее провокацией.

«Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции. [Об этой зоне было сообщено] по международным каналам. Мы, Россия, предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме», - сказал он.

Об инциденте проинформировали президента США Джо Байдена, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности США Джон Кирби.

Кирби отметил, что сам по себе перехват беспилотника не является чем-то необычным, и такие случаи над Черным морем происходили в последние несколько недель, но на этот раз действия пилотов были «небезопасными, непрофессиональными и беспечными».

Что будет с обломками дрона, пока неясно. Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что у американцев нет свидетельств, что россияне подняли их со дна — и отказался отвечать на вопрос, будет ли делать это США. Райдер также сказал, что Вашингтон располагает видеозаписью инцидента — и в Пентагоне предпринимают меры, чтобы рассекретить ее.