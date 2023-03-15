Сенат Узбекистана одобрил проведение референдума по Конституции 30 апреля

Заседание сената

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана (верхняя палата парламента) одобрил постановление о проведении 30 апреля 2023 года референдума по законопроекту о Конституции в новой редакции, передает «Газета.uz».

Решение поддержали 80 из 83 сенаторов, один воздержался, еще двое не участвовали в голосовании.

В течение трех дней в СМИ опубликуют текст закона о Конституции. Известно, что в бюллетене для всенародного голосования будет содержаться лишь один вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан»?».

Сенатор Нариман Умаров подчеркнул, что принятие поправок станет прочным фундаментом для того, чтобы все были равны перед законом, органы государственной власти служили народу, а также для вынесения судами справедливых решений.

Умаров выделил несколько пунктов из Основного закона страны в новой редакции. Так, согласно документу, честь и достоинство человека неприкосновенны, ничто не может быть основанием для дискриминации. На граждан Узбекистана распространят запрет на выдворение из республики по запросу другого государства.

Новая редакция Конституции соответствует принципам «Хабеас Корпус», например, в том, что лицо не может быть задержано более чем на 48 часов без постановления суда. Сотрудников правоохранительных органов обяжут при задержании соблюдать «правило Миранды», то есть разъяснять гражданину его права и основания для взятия под стражу.

Сенатор напомнил, что вводится «демократическая» норма, согласно которой один и тот же человек не может быть избран более двух сроков подряд на определенные должности: президент Узбекистана, спикер Законодательной палаты, председатель Сената, генеральный прокурор и прочее.

Однако чиновники, ныне занимающие указанные посты, могут после «обновления» Конституции претендовать на переизбрание вне зависимости от количества сроков непрерывного нахождения в должности.

«Данное положение распространяется на всех должностных лиц государственной власти, порядок и срок избрания или назначения которых изменяются в новой редакции Конституции», — сказал Умаров.

Он добавил, что в новой редакции особое внимание уделено усилению роли парламента в управлении государством. В частности, Сенат получит полномочия для избрания руководителей антикоррупционных и антимонопольных органов, утверждения кандидатур на должности генерального прокурора, председателя Счетной палаты.

Кроме того, президент перед назначением председателя Службы госбезопасности будет проводить консультации по данной кандидатуре с представителями верхней палаты парламента.

В свою очередь, сенатор Садык Сафаев отметил, что обновление Основного закона страны имеет большое международное значение, особенно сейчас, когда наблюдаются острые противоречия между крупными державами.

«В 17-ю статью Конституции впервые внесут поправку, что внешняя политика Узбекистана поддерживает территориальную целостность других стран», — подчеркнул сенатор.

10 марта депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса республики приняли постановление о назначении референдума по новой Конституции на 30 апреля. Спустя три дня Конституционный суд одобрил проект новой редакции Основного закона страны и не нашел обстоятельств, препятствующих проведению референдума.

Конституционную реформу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал на церемонии инаугурации, прошедшей 6 ноября 2021 года. Поправки планируется внести в 65% статей Основного закона страны. В него добавят 27 новых статей, увеличив тем самым их число со 128 до 155. Количество норм доведут с 275 до 434.

В новой редакции, в частности, предполагается продление срока президентских полномочий с 5 до 7 лет, запрет смертной казни, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В нём также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в Основной закон страны поправки вносились 15 раз.