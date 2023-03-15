В Анкаре пройдет внеочередной саммит Организации тюркских государств. Он посвящен стихийным бедствиям

CentralAsia (CA) - Внеочередной саммит Организации турецких государств (ОТГ) состоится 16 марта в президентском комплексе Бештепе в Анкаре на тему «Управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», сообщается на сайте организации.

Саммит послужит площадкой высокого уровня для обсуждения чрезвычайного положения в Турции, вызванного недавним землетрясением в этой стране.

На мероприятии участники обменяются мнениями о перспективах сотрудничества по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и оказанию гуманитарной помощи в рамках ОТГ.

На саммите также запланированы двусторонние встречи.

Ожидается, что по итогам саммита лидеры подпишут Анкарскую декларацию.

В работе саммита примут участие главы государств-членов организации – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Премьер-министр Венгрии и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана примут участие в работе предстоящего саммита в качестве стран, имеющих статус наблюдателей в ОТГ.

Организация тюркских государств была создана с подписанием Нахчыванского соглашения 3 октября 2009 года в целях укрепления связей между тюркоязычными странами, после Саммита тюркоязычных государств, проходившего в период с 1992 по 2010 год под названием Тюркский совет под руководством Казахстана, Азербайджана, Турции и Кыргызстана.

Организация тюркских государств получила свое нынешнее название на саммите ОТГ, состоявшемся в Стамбуле 12 ноября 2021 года.