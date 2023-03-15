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17-летняя костанайка претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане
Аружан Ишанбекова
Аружан Ишанбекова

CentralAsia (KZ) -  Жительница Костанайской области Аружан Ишанбекова претендует на звание самой высокой девушки в Казахстане, передает kstnews.kz.

Рост девушки составляет более двух метров.

«Аружан родилась крупнее других детей. Ее рост при рождении составлял 54 см, вес - 5,8 кг, – говорит ее мама Жанагуль.

По словам самой Аружан, их в семье семеро, она пятый ребенок.

«Ростом пошла в отца. Его рост 1 м 95 см. Оба моих брата тоже высокие, но ниже меня», – рассказывает Аружан.

Аружан 17 лет, она учится на втором курсе местного колледжа по специальности «Физическая культура», в будущем хочет стать моделью.

Девушка гордится своим ростом, хотя признается, что иногда он доставляет ей дискомфорт. Например, есть сложности с подбором одежды, для Аружан шьют на заказ. В школе девушка посещала секцию бокса, неплохо играет в волейбол и шахматы.

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