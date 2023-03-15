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За сутки в Казахстане выявлено более сотни новых случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции и пять случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 408 888 случаев КВИ+ и 90 905 случаев КВИ-.

На 15 марта лечение получают 1 849 человек (1 664 КВИ+ и 185 КВИ-), из них в стационарах находится 131 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся – 1 718. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии – трое, еще трое – в крайне тяжелом состоянии, три человека – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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