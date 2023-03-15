Дочь бывшего президента Узбекистана через подставные компании приобретала квартиры и особняки в Европе. Их стоимость превышает $240 млн, - «Би-би-си»

Гульнара Каримова

CentralAsia (UZ) - Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова через различные компании приобретала квартиры и особняки в Европе и других странах. Их стоимость превышает 240 млн долларов. Об этом сообщает «Би-би-си» на основании нового отчета Freedom For Eurasia.

Корреспондент BBC News Энди Верити на основании отчета этой организации написал, что Гульнара Каримова купила несколько особняков и самолетов на деньги, полученные путем коррупции и взяточничества, и в этом ей помогли британские компании. Бухгалтерские фирмы, расположенные в Лондоне и на Британских Виргинских островах, помогали Каримовой в сделках.

В отчете не уточняется, знали ли те, кто работал в этих компаниях, о том, что они связаны с Каримовой. В Британии в отношении тех, кто предоставлял такие услуги, не проводились расследования, и никто не был оштрафован.

Исследователи Freedom For Eurasia изучили документы из реестров недвижимости и обнаружили, что до своего ареста Гульнара Каримова купила не менее 14 объектов недвижимости в Великобритании, Швейцарии, Франции, Дубае и Гонконге на средства сомнительного происхождения.

В отчете говорится, что в Британии Каримова владела пятью объектами недвижимости общей стоимостью 50 млн фунтов, включая три квартиры в Вестминстерском районе возле Букингемского дворца, дом в Мейфэре и особняк с озером в Суррей за 18 млн фунтов.

Две квартиры в Вестминстерском районе были проданы в 2013 году, до задержания Гульнары Каримовой. Остальную недвижимость заморозило Управление по крупному мошенничеству МВД Великобритании в 2017 году.

В отчете Freedom For Eurasia также указаны фирмы, базирующиеся в Лондоне и на Виргинских островах – Panally и Odenton Management – которые обслуживались SH Landes LLP. В 2010 году фирма планировала купить лайнер за 33 млн фунтов для Гульнары Каримовой.

Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, возглавлявшего Узбекистан с 1989 по 2016 год. В свое время она исполняла песни под псевдонимом «Гугуша», основала ювелирную компанию, работала послом Узбекистана в Испании.

Против Гульнары Каримовой в Узбекистане в 2013 году завели два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году по первому делу она получила пять лет ограничения свободы, в 2017 году по второму делу ее приговорили к 10 годам заключения. Позже наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Каримова была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Ранее в Министерстве юстиции Узбекистана сообщили, что активы Гульнары Каримовой и возглавляемой ею организованной группы во Франции, США, Латвии и других странах составляют 1,3 млрд долларов.